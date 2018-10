Metro en tram op groene stroom uit eigen land

De metro's en trams van het GVB rijden vanaf 1 januari volledig op groene energie. De elektriciteit voor het openbaar vervoer komt van Nederlandse windmolenparken.

Het vervoersbedrijf maakte vanochtend zijn nieuwe energieleverancier bekend. De komende tien jaar is dat Nuon/Vattenfall. Het GVB neemt groene energie af die ook daadwerkelijk in Nederland wordt opgewekt. Onder andere op het Amsterdamse windmolenpark Slufterdam.

Het GVB maakte al gebruik van groene energie. Maar dat ging via een certificatenconstructie waarbij de groene elektriciteit opgewekt werd in het buitenland. Nu komt de energie echt uit Nederland en zelfs Amsterdam. Het vervoersbedrijf is verheugd om zo bij te kunnen dragen aan een duurzamere omgeving.

In 2025 wil het GVB volledig klimaatneutraal zijn. Nu gebruikt het bedrijf evenveel energie als 45.000 Amsterdamse huishoudens. Als ook de elektrische bussen gaan rijden is dat 55.000. Behalve de voertuigen zijn ook GVB-gebouwen en de stations nu voorzien van groene stroom.