Politie zoekt naar man met hoofdwond na verdachte situatie

De politie heeft Amsterdammers rondom het Oosterpark gevraagd om uit te kijken naar een ongeveer 38-jarige man die rondloopt met een hoofdwond. Hij is vermoedelijk weggelopen uit een zorginstelling.

Waarom de politie naar hem op zoek is, is onbekend. Er wordt alleen gesproken over een 'verdachte situatie'. Hij droeg volgens de agenten een bruine trui, een spijkerbroek, blauwe schoenen en een sporttas.

Mensen die meer weten worden gevraagd 112 te bellen.