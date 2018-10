Celstraffen geëist voor grootschalige fraude bij kinderdagverblijf

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft tot twee jaar cel geëist tegen twee vrouwen en een man voor het plegen van fraude met kinderopvangtoeslag. De verdachten, waarvan twee een kinderdagverblijf in de stad runden, zouden 690.000 euro aan onterechte toeslagen hebben ontvangen.

De verdachten, twee vrouwen van 46 en 47 jaar oud en een 50-jarige man, zouden tussen 2008 en 2013 fraude hebben gepleegd door kinderopvangtoeslag aan te vragen voor kinderen die niet of niet meer stonden ingeschreven bij hun kinderdagverblijf, meldt het OM.

DigiD-gegevens van vraagouders gebruikt

De verdachten hebben samen met ouders kinderopvangtoeslag aangevraagd terwijl de kinderen niet of voor veel minder uren werden opgevangen. Een deel van het geld is verdeeld met de ouders. De aanvragen zijn ingediend met hun DigiD-gegevens. Er zijn ook valse jaaropgaven gemaakt om bij de Belastingdienst aan te tonen dat de kinderen opvang genoten.

'De echte slachtoffers zijn de kinderen'

De officier van justitie vindt het zeer kwalijk dat verdachten misbruik hebben gemaakt van het sociale stelsel. 'Ik neem de verdachten ook kwalijk dat zij hierdoor diverse aanvragers – die soms al in een financieel moeilijke positie zaten – verder in de problemen hebben geholpen. Wat mij betreft zijn de echte slachtoffers de kinderen van de aanvragers. Deze kinderen leven vaak jaren in armoede omdat het geld moet worden terugbetaald', zegt de officier.

Straffen

Het OM eist twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen de vrouw die een leidende rol had bij de fraude. Tegen de andere vrouwelijke verdachte wordt een taakstraf van 240 uur en een voowaardelijke celstraf van acht maanden geëist. De man hangt een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk, boven het hoofd.