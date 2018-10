Appingedam wil letters I Amsterdam officieel overnemen

Het college van de gemeente Appingedam heeft een officieel verzoek ingediend om de I Amsterdam-letters over te nemen. In een persbericht van de gemeente staat dat er een brief is gestuurd naar de collega's in Amsterdam.

Met de letters wil de gemeente I Amdamster spellen. Een 'Damster' is de officiële naam voor een inwoner van Appingedam. Burgemeester van Appingedam, Anno Hiemstra, zegt hierover: 'We verwelkomen extra toeristen met open armen. We hebben uitstekende toeristische voorzieningen en een goed horeca-aanbod. Dat allemaal in een prachtige middeleeuwse stad.'

Het bestuur van de gemeente wil de letters gratis en voor niks ophalen. Het bestuur van Amsterdam is uitgenodigd om op bezoek te komen zodra de letters geïnstalleerd zijn, aldus Appingedam.