Amsterdamse natuurfotograaf Marsel van Oosten wint prestigieuze prijs

De Amsterdamse fotograaf Marsel van Oosten is in de prijzen gevallen. Hij werd benoemd tot Wildlife Photographer of the Year 2018. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door het Natural History Museum in Londen.

Ook zijn foto 'The Golden Couple' won apart nog de eerste prijs in de categorie dierenportretten. Op de foto zijn twee stompneusapen te zien in Zuidwest-China. Het licht in de foto valt op zo'n manier dat de foto wel geschilderd lijkt. De dieren leven in een beboste berggebieden van China. Het is dus niet makkelijk om de dieren op te zoeken.

De fotograaf zelf zag de benoeming tot Wildlife Photographer of the Year totaal niet aankomen. Hij was overdonderd. 'Ik ben zowel trots als volledig geshockeerd dat ik net de titel heb gewonnen', schrijft hij op Facebook. 'Ik zag deze niet aankomen, wat meteen verklaart waarom ik de slechtste speech ooit in de geschiedenis van de prijs gaf.'

Over de reden van de foto zegt hij: 'Deze prachtige dieren staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Er zijn er nog ongeveer 3800 van over. De meeste mensen hebben deze wezens nog nooit gezien en bewustzijn is een belangrijke eerste stap bij de succesvolle instandhouding van elke soort.'

Het is lang niet de enige prijs die de Amsterdammer won. Zo won hij één zilveren en twee gouden leeuwen op het International Advertising Festival in Cannes. De natuurfotograaf won ook drie keer de eerste prijs bij de International Photography Awards (2005, 2006, 2008). Een andere zeer bekende foto van Van Oosten is die van een Japanse makaak in het water ligt met een smartphone die de aap afpakte van een toerist.