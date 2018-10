Duurste vierkante meter koopwoning tot nu toe; 12.500 euro om je stoel neer te zetten

Toevallig 750.000 euro over en op zoek naar een woning? In de Weteringschansbuurt wordt een huis van 60 m2 aangeboden voor deze prijs. Het is, zover wij kunnen nagaan, tot nu toe de duurste woning voor deze oppervlakte.

Het gaat om een appartement aan de Nicolaas Witsenstraat met drie kamers, een eigen lift en een luxe natuurstenen vloer. Daarnaast heeft de woning een dakterras en is er een gemeenschappelijke tuin in het zuidwesten, zo is te zien op Funda.

Lees ook: Explosieve stijging woningprijs: gemiddelde nu bijna 5 ton

Kopers moeten wel diep in de buidel tasten. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat het 12.500 euro kost om je stoel ergens neer te kunnen zetten.

Lees ook: Kamer (15 m2) aan Prinsengracht verkocht voor 150 duizend euro

Het lijkt erop dat dit tot nu toe verhoudingsgewijs het duurste huis is in de stad. In april vorig jaar werd er aan de Prinsengracht nog een kamer van 15 m2 verkocht voor 150.000 euro, wat neerkomt op 10.000 euro per m2. Deze woning had dan weer geen tuin.