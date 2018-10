Bedrag voor standbeeld Johan Cruijff zo goed als bijeen

De inzamelingsactie voor een standbeeld van Johan Cruijff is bijna voltooid. Voor een standbeeld wil de supportersvereniging 75.000 euro bij elkaar hebben. Er is nu 69.000 euro binnen.

Tijdens Ajax-AZ op 7 oktober is er gecollecteerd en tijdens die collecte werd er in één keer 30.000 euro opgehaald voor een bronzen beeld. Aan een oproep om contant geld mee te nemen naar de thuiswedstrijd werd massaal gehoor gegeven. In de dagen na de wedstrijd zijn er nog veel meer donaties binnengekomen. Ook online stromen de donaties blijkbaar binnen.

'Wij als werkgroep zijn enorm tevreden met de positieve vibe en hebben er alle vertrouwen in dat het streefbedrag wordt gehaald', laat de supportersvereniging weten op de site van het initiatief. Een donatie kan ook via die site worden gedaan.

Het is nog niet bekend wat er precies gebeurt als het totaalbedrag binnen is. De bedoeling is dat het standbeeld bij de Arena komt te staan op een prominente plek.