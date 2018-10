Toedracht fataal ongeval Lelylaan nog onbekend; politie zoekt getuigen

De politie is dringend op zoek naar getuigen van het fatale verkeersongeval in de nacht van maandag op dinsdag op de Cornelis Lelylaan. Bij het ongeluk kwamen twee mannen van 19 en 24 uit Maarssen om het leven.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog volop bezig, laat een woordvoerder van de politie weten. Rond 3.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag raakte de witte Volkswagen van de weg en botste met waarschijnlijk hoge snelheid tegen een boom. Zoals het er naar uitziet waren er geen andere weggebruikers betrokken bij het dodelijke ongeluk.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.