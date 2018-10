Gemeente krijgt meer invloed op Johan Cruijff Arena

De gemeente krijgt meer invloed op de Johan Cruijff Arena. Daarnaast krijgt de stad voor het eerst dividend uitgekeerd.

Dat schrijft wethouder Udo Kock in een brief aan de gemeenteraad.

Sinds de naamswijzing van de Arena, wordt er ook gesproken over wijzigingen in de aandeelverhoudingen. De gemeente heeft op dit moment 48 procent van de aandelen in handen. In 2017 werd al bekend dat Ajax meer aandelen van de Arena wilde hebben, om meer zeggenschap te krijgen.

Lees ook: Ajax wil meer aandelen Arena kopen



Nieuwe afspraken

Ajax, de gemeente Amsterdam en de Arena hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt in de vorm van een intentieovereenkomst. Eén van die afspraken is dat zowel Ajax als de gemeente stemrecht krijgen in de algemene vergadering van aandeelhouders.



Ook hebben zowel Ajax als de gemeente inspraak over de benoeming van bestuursleden van de Arena. Daarnaast worden beide partijen betrokken bij het proces van de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van Commissarissen.

Wethouder Udo Kock zegt woensdag tegen Het Parool dat de gemeente bij benoemingen van bestuurders of bij uitbreidingen niets te vertellen hadden over het stadion. Dit terwijl de stad net als andere aandeelhouders een financieel belang heeft en risico loopt.

Lees ook: Amsterdam Arena verandert vanaf 25 oktober officieel in Johan Cruijff Arena



Dividend

Verder staat in de overeenkomst dat de gemeente jaarlijks dividend krijgt uitgekeerd, wat neerkomt op 35 procent van het nettoresultaat.



Tot slot is afgesproken dat de gemeente van plan is om 23 procent van de certificaten van aandelen aan Ajax te verkopen. Hiermee houdt de stad nog 25 procent over. Als deze verkoop slaagt, zal de gemeente de komende 10 jaar haar resterende belang van een kwart van de aandelen niet verkopen.



Amsterdam blijft in dit geval dus nog voor een langere periode mede-eigenaar van de Johan Cruijff Arena.