Stamcellen met de grootste precisie en onder politiebegeleiding vervoerd

Een bijzonder transport van Leiden naar Amsterdam. Liefst drieduizend stamcellen die gebruikt worden om ernstig zieke patiënten te helpen werden vandaag over de A4 met een speciaal transport vervoerd naar Amsterdam. Voor het transport werd een rijstrook van de snelweg afgesloten en werd er politiebegeleiding opgetrommeld.

De stamcellen zijn afkomstig uit het bloed van navelstrengen, waar veel stamcellen in voorkomen. Ze worden in groot vat met vloeibaar stikstof in een vrachtwagen vervoerd. In het vat is de temperatuur constant min 160 graden en het transport gaat niet sneller dan zestig tot tachtig kilometer per uur.

'Het is bijzonder vanwege de inhoud. Namelijk de stamcelpraparaten die gebruikt kunnen worden voor patiënten die er ernstig aan toe zijn en wiens leven we kunnen redden met die stamcellen. En het is ook bijzonder omdat we dit soort aantallen normaal niet vervoeren', zegt Robert Heckert van bloedbank Sanquin.

Lees ook: Drieduizend stamcellen onder politiebegeleiding naar de stad

Ook voor de vrachtwagenchauffeur was het een bijzondere opdracht. 'Iets heel anders dan het reguliere werk ja. Je maakt het niet elke dag mee dat er een baan op de snelweg voor je wordt afgesloten', zegt vrachtwagenchauffeur Frans van Velzen.

'Wat we niet willen is dat er stikstof verloren gaat. Als je stikstof onderweg zou verliezen, doordat je bijvoorbeeld te hard moet remmen, dan gaat die temperatuur omhoog. En dat willen we natuurlijk niet. Daarom gaan we onder politie-escorte.' Uiteindelijk is het transport zonder problemen verlopen.