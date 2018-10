Dakloze kampeert al drie dagen voor Stopera: 'Ik laat me niet meer vernederen!'

De dakloze Ramon Imamdi ligt al drie nachten lang in een tentje voor de Stopera. Hij voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. Ramon heeft door omstandigheden geen dak meer boven zijn hoofd en wil op deze manier aandacht vragen voor de crisis op de huizenmarkt.

De Amsterdammer zit met zijn tentje voor de Stopera, omdat hij vindt dat de gemeente hem heeft laten vallen. 'Dit is een wanhoopsdaad.'

Ramon woonde eerder bij zijn moeder, maar zij had 24-uurs zorg nodig. Omdat haar zoon daar woonde, kreeg ze dat niet, dus vertrok Ramon naar de daklozenopvang aan de Havenstraat.

Lees ook: 'Te zelfredzame' daklozen tussen wal en schip: 'Altijd bezig met overleven'

'Vernederd door gemeente'

De Amsterdammer woonde daar 14 maanden, tot het pand werd gesloten. Vervolgens kreeg Ramon een optie om een kamer te delen met een wildvreemde, maar dit weigerde hij.

'Ik laat me niet meer vernederen', zegt Ramon. 'Wil je dat wel gemeente Amsterdam of HVO, doe het in het openbaar. Ik ga pas weg als iemand met een huurovereenkomst komt voor een drie of tweekamer appartement.'

Protest vanwege huizenmarkt

Met het protest wil Ramon niet alleen voor zichzelf een woning, maar ook het probleem van de huizenmarkt aan de kaak stellen.

'Een sociale woning is geen luxe maar een fundamenteel recht. Waar zijn de sociale woningen? Iemand met een zwarte bril heeft ze gekocht? Dan ga ik het halen. Je had mijn fundamentele recht niet mogen verkopen.'

Ramon weigert te verhuizen naar een plek buiten de stad. 'Ik woon al 44 jaar in Amsterdam, nu moet ik plaatsmaken. Naar Purmerend, Groningen of Zeeland, omdat er imand hier staat met een grote zak geld. Ik ga niet weg.'

Lees ook: Dakloze Alex (21) crowdfundt zijn huisje bij elkaar: 'Help mij van de straat'

Privacy

De gemeente Amsterdam laat aan AT5 weten dat ze op de hoogte zijn van het protest en de situatie van Ramon. Omdat dit een individueel geval is, willen ze omwille van zijn privacy inhoudelijk niet reageren. Wel laten ze weten dat ze kijken of ze iets voor Ramon kunnen doen.

Urgentie

In het algemeen geldt dat mensen in een noodsituatie voorrang kunnen krijgen voor een sociale huurwoning. Die urgentie wordt gegeven aan mensen die te maken hebben gehad met een woningbrand, een medisch probleem hebben of ernstig bedreigd worden.