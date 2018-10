Einde dreigt voor creatieve bedrijfjes Tolhuistuin door verdubbeling huurprijzen

Het einde dreigt voor veel van de culturele bedrijven in de Tolhuistuin. Volgend jaar worden de huren verdubbeld en de helft van de bedrijfjes op de broedplaats zegt die dan niet meer te kunnen ophoesten. Het brengt de huidige linkse coalitie in verlegenheid, want zij wilden dit soort plekken nu juist beschermen tegen het 'grote geld'.

Dansschool The Solid Ground Movement aan de voorzijde van het complex, aan het IJ, is zo'n instelling die dreigt te verdwijnen. De huur is nu nog ruim drieduizend euro. Dat wordt volgend jaar het dubbele. 'Deze plek is echt een grensgeval. Je bent met het pontje aan de andere kant, dus deze plek zorgt ervoor dat meerdere jongeren bij elkaar kunnen komen en kennis kunnen delen met elkaar', zegt Bryan Druiventak van de dansschool. 'Het zou doodzonde zijn als dit wegvalt.'

'Weggepest'

Maar ook verderop aan de Tolhuisweg zitten tientallen bedrijfjes en eenpitters die straks afscheid dreigen te moeten nemen van een, voor hen, ideale plek. 'Het centrum van Amsterdam is juist ontstaan door die culturele instellingen en die kleine theatertjes en niches. En dat is waar toeristen op afkomen. Maar als de toeristen komen, komen de vastgoedmensen ook. Eigenlijk is het te belachelijk voor woorden hoe je wordt weggepest eigenlijk', meent Tony Minnema van Theaterflix. Een bedrijf dat theatervoorstellingen on demand beschikbaar maakt.

Afspraken van vijf jaar geleden

Maar het 'wegpesten' wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Die hadden namelijk vijf jaar geleden precies deze afspraken gemaakt met de Stichting Tolhuistuin. Marjo van Schaik, directeur Stichting Tolhuistuin: 'Dat zegt wat over die tijd, denk ik. Dat zegt ook wat over wat het beleid was in de stad. Maar we hebben nu een nieuw college en die staan voor een ander beleid. En dat is ook eigenlijk de vraag: kijk hier naar en staan jullie achter het beleid van toen?'

Wethouder is oud-directeur

Saillant daarbij is dat de huidige wethouder Kunst en Cultuur, Touria Meliani, hiervóór de directeur was van de stichting. Wethouder Groot Wassink gaat in ieder geval nu over het dossier en die zal een motie gaan uitvoeren van de huidige coalitiepartijen die de stad oproept er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de instellingen blijven en de Tolhuistuin als broedplaats blijft bestaan.