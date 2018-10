DJ Mirella Kroes ontdekt altijd wat nieuws tijdens ADE: 'Hectisch, maar vooral gezellig'

Woensdag is de 23e editie van ADE begonnen en in aanloop naar het evenement maakt AT5 vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de dancewereld. Vandaag deel 3: Mirella Kroes. De succesvol techno-dj begon op haar negentiende met draaien, toen haar broer draaitafels kocht.

'Als kleine zusje wilde ik dat dan ook meteen. Zo is het eigenlijk begonnen. Ik weet nog dat ik de slaapkamer helemaal had omgebouwd tot dj-kamer, m'n eerste dj-booth. En ik had het geïsoleerd met van dat zwarte noppenspul, absorbers. En zo is het eigenlijk begonnen', kijkt Mirella Kroes terug.

Amsterdam als thuisbasis

Ze reist de hele wereld over, maar Amsterdam blijft haar thuisbasis. 'Het is heel fijn als thuisbasis. Ik woon in dit huis nu een jaartje of vier', legt Mirella uit als we een rondleiding door haar huis krijgen. Zelfs haar kat is vernoemd naar iemand uit de wereld van de elektronische muziek. 'Donato Dozzy. En als ik dan een plaat van hem op zet - geen grap - dan vindt de kat dat prachtig. Dan gaat 'ie hier zo zitten en luisteren.'

'Als ik ga bewegen, is het iets'

Mirella draait voornamelijk techno. 'Maar soms ook wel eens een elctroplaatje. En met opwarmsets draai ik ook wel ambient. Dat is meer om een sfeer neer te zetten, een soort soundscape. Maar m'n main-ding is wel echt techno. Als ik ga bewegen als ik een plaat hoor, dan is het iets voor mij. En als je dat elke keer blijft herhalen, kom je vanzelf bij een bepaalde stijl uit. Zo vormt zich dat vanzelf.'

Eén groot feest

ADE is voor Mirella één van de leukste weken van het jaar. 'Er zijn heel veel bekenden in de stad. Er hangt echt een andere sfeer, dat voel je meteen. Het is gewoon het weerzien van heel veel collega's, je ontmoet nieuwe mensen. Er is héél veel goede muziek, heel veel goede feesten. Je ontdekt ook weer nieuwe dingen, dus het is voor mij één groot feest. Wel heel hectisch, maar vooral heel gezellig.'

Mary Go Wild

Voor de Amsterdamse begint het feest donderdag. Zo draait ze vrijdag op één van de Mary Go Wild Basement Raves. 'Sowieso een tip!' En ze gaat ook langs de Breakfast Club. 'Dat begint 's ochtends en duurt tot het einde van de middag. En dat is echt supergezellig en onwijs goede muziek. Dus daar ben ik sowieso wel te vinden.'

Deze reportage is de derde in een serie van vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de elektronische muziekwereld: dj's, producers, bookers en managers. We interviewen elk van hen aan de vooravond van ADE op een plek in de stad die voor hen bijzonder is.

