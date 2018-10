Nouri, de belofte: 'Ode aan een uitzonderlijk talent'

'Het boek is een ode aan een uitzonderlijk talent en een heel bijzonder persoon'. Zo werd Abdelhak Nouri omschreven tijdens een emotionele uitreiking van het gelijknamige boek NOURI, de belofte.

Volgens sportjournalist Henk Spaan, schrijver van het boek, is een presentatie normaal gesproken een feestelijke gebeurtenis. 'Dat kan vandaag niet het geval zijn. Boven ons hangt de schaduw van de toestand waarin Abdelhak Nouri verkeert.'

'De belofte'

Spaan volgde Nouri sinds zijn negende jaar. 'Nouri was niet alleen een geweldige voetballer, maar ook een leider, een aanvoerder. Iemand op wie zijn teamgenoten konden rekenen. Iemand die een brug kon slaan tussen Ajax en Nieuw-West. Tussen Nieuw-West en Amsterdam en sindsdien tussen Nieuw-West en Nederland. En die brug heeft hij ook geslagen.'

Na een groots applaus voor Nouri gaf Spaan het eerste exemplaar van het boek aan Mohamed Nouri, de vader van Abdelhak. Het tweede exemplaar gaf de sportjournalist aan burgemeester Halsema, die vervolgens ook een toespraak hield.

'Eer die hem toekomt'

Henk Spaan merkte tijdens het schrijven van het boek dat de herinnering aan de voetballer nog heel levend is. Ook kreeg hij het idee dat hij er iedereen een plezier mee deed om over Appie te praten.

'Ik vond dat ik het boek moest schrijven om de eer te bewijzen die hem toekomt', vertelt Spaan. 'Toch is het een enorme paradox, want je schrijft over iets in het verleden. Als je klaar bent met schrijven, realiseer je je 's avonds de toestand zoals hij is en die is niet fijn.'

Spaan had al heel lang met Nouri afgesproken ooit een boek over hem te schrijven. 'Dat was in een tijd dat zijn toekomst van alles beloofde.'

Eerbetoon

Voetballers Donny van de Beek en Steven Bergwijn kennen Nouri al sinds de jeugdopleiding van Ajax. 'De omstandigheden waarom het boek is geschreven zijn verschrikkelijk natuurlijk', vertelt Bergwijn. 'Maar het is wel een mooi eerbetoon van meneer Spaan dat-ie dan een boek schrijft.'

Van de Beek probeert het boek ook te zien als iets positiefs. 'Zo kan iedereen zien wat voor mooie dingen Abdelhak gedaan heeft.'

