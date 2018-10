Nederlaag voor Ajax Vrouwen tegen Lyon in Champions League

De Ajax Vrouwen zijn er vanavond niet in geslaagd om Olympique Lyon de baas te zijn in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdamse dames verloren van de Fransen met 0-4.

De Ajax Vrouwen stonden in de eerste helft al op een achterstand van 0-2. Na de rust werd de 0-3 gescoord door een kopbal van Ada Hegerberg.

Vlak voor het eindsignaal op De Toekomst scoorde ook Isobel Christiansen, waardoor de wedstrijd eindigde in 0-4.

Door de nederlaag wordt het voor Ajax moeilijk om alsnog de kwartfinales te halen. Toch zou het geen schande zijn als Ajax door Lyon wordt uitgeschakeld; de afgelopen drie jaar won de Franse club de Champions League.

De return is over twee weken in Frankrijk.