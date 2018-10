Havenbedrijf en Tata Steel hebben plannen voor grote waterstoffabriek

Het Havenbedrijf wil in samenwerking met Tata Steel en Nouryon een grote waterstofffabriek bouwen bij de fabriek van Tata Steel in IJmuiden. Deze fabriek moet de CO2 uitstoot flink gaan verminderen.

Dat meldt NH Nieuws. Als de fabriek in werking is, moet deze jaarlijks 15.000 ton aan waterstof gaan produceren. Deze waterstof kan vervolgens worden omgezet in groene brandstof. Bij de verbranding van waterstof komt alleen waterdamp vrij, waardoor de CO2-uitstoot flink wordt verlaagd.

Op dit moment stoot Tata meer dan 6 megaton CO2 uit. Daar kan door middel van deze nieuwe fabriek 350.000 ton vanaf worden gehaald. Dat staat gelijk aan wat 40.000 huishoudens uitstoten. Pas in 2021 zal een definitief besluit over de fabriek genomen worden. De bouw ervan zal ruim twee jaar duren.