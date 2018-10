D66 wil experimenteren met 'spreekuurrechter'

Een zaak mondeling aan de rechter voorleggen, zonder stapels processtukken. Dat moet een experiment met een zogenoemde 'spreekuurrechter' mogelijk gaan maken.

'Alsof je naar de huisarts gaat', zo omschrijft initiatiefnemer Reinier van Dantzig (D66) het experiment. ChristenUnie-voorman Don Ceder ondersteunt zijn plan, meldt De Telegraaf.

De zaak zou zelfs niet meer behandeld hoeven te worden in de rechtbank. Het is de bedoeling dat de 'spreekuurrechter' op talloze plekken in de stad inzetbaar wordt.

Compromis of vonnis

Elke bewoner kan dan in principe een andere partij oproepen om voor de rechter te verschijnen. Een advocaat mag daarbij aansluiten, maar dat is niet verplicht.

De 'spreekuurrechter' analyseert het conflict vervolgens zonder gebruik te maken van al het papierwerk. Vanuit zijn of haar deskundigheid probeert de rechter tot een oplossing te komen.

Mocht het niet lukken om tot een compromis te komen, dan kan de rechter uiteindelijk alsnog een vonnis uitspreken.

Toegankelijker

Op deze manier zou een gang naar de rechter voor meer mensen mogelijk gemaakt worden, aldus de initiatiefnemers. Bovendien zijn er minder kosten voor beide partijen, doordat er minder griffierecht betaald hoeft te worden.

Elders in het land is er al geëxperimenteerd met een 'spreekuurrechter'. Daarbij werden er 150 aanvragen ingediend, waarbij er 65 zaken uiteindelijk mondeling zijn behandeld. In 80 procent van de gevallen leidde dit tot een compromis.

Samenwerking met gemeente

'Ik wil graag dat het stadsbestuur, na een gesprek met de president van de rechtbank van Amsterdam, dit experiment start in onze stad', zegt Van Dantzig daarover.

Om het experiment te laten slagen moeten de gemeente en de rechtbank volgens hem goed samenwerken. 'De gemeente dient tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen door zaken aan te leveren en te faciliteren. Alleen samen kunnen de rechtbank en de gemeente dit nieuwe fenomeen goed managen.'