Vermeende borstenknijper meldt zich bij politie

De man die onlangs ongevraagd in de borst van een 26-jarige vrouw zou hebben geknepen, heeft zich gemeld bij de politie.

Hij zou de vrouw hebben geknepen naar aanleiding van een verkeersconflict. Het incident vond plaats op 10 september aan de President Kennedylaan in de Rivierenbuurt.

De man fietste na de gebeurtenis snel weg, toch wist het slachtoffer hem nog vast te leggen op camera. De beelden verschenen gisteren in het AT5-programma Bureau 020.

De verdachte werd onherkenbaar gemaakt en kreeg van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd om zich te melden. Dat heeft hij inmiddels gedaan, zo meldt de politie op Facebook. 'We willen graag met deze man in gesprek om te horen wat er nou precies is gebeurd', aldus een woordvoerder.