Muurschildering ontdekt in Osdorp tijdens sloopwerkzaamheden

Bij sloopwerkzaamheden op het Osdorpplein is een muurschildering ontdekt. Deze blijkt in de jaren '80 gemaakt te zijn door een Chileense kunstenaar.

'Er stonden twee gebouwen tegen elkaar aan. Toen we een daarvan sloopten, kwam de muurschildering opeens tevoorschijn', vertelt een woordvoerder van vastgoedontwikkelaar MRP Development.

Volgens haar is de muurschildering goed bewaard gebleven doordat er eerst een muur tegenaan stond. 'We willen het kunstwerk ook graag behouden bij de bouw van een nieuw pand', zegt ze. Daar komt binnenkort een stadsdeelkantoor in.

'Gewoon in Rotterdam'

Het vastgoedbedrijf ging na de ontdekking op zoek naar de maker van het werk. Een expert wist te vertellen dat het kunstwerk in een typische Chileense stijl was geschilderd.



Omdat het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Rotterdam meer over Chileense kunst zou weten, werd er contact met het museum gezocht. 'Bleek de kunstenaar gewoon in Rotterdam te verblijven. Omdat er daar ook twee werken van hem waren gevonden.'

Schildering bekijken

De kunstenaar, Jorge Kata Nuñez, helpt daar momenteel met het restaureren van zijn werken. Het gaat om politiek getinte schilderingen, die hij rond de jaren '80 maakte in naam van kunstenaarscollectief Brigada Ramona Parra. Kata Nuñez verbleef in die tijd in Nederland, nadat hij door het Chileense dictatoriale regime was verbannen.

In totaal maakte hij 60 schilderingen, zowel in Nederland als in Chili. 'Volgende week komt hij ook deze schildering bekijken', vertelt de woordvoerder. 'Mogelijk kan hij ons ook helpen bij de restauratie. We willen het werk in elk geval nog een beetje opknappen.'