Amsterdammer op Aruba aangehouden voor mishandelen agent bij kraakpanden

Op Aruba is zondag een Amsterdammer aangehouden, die ervan verdacht wordt op 21 april een agent te hebben mishandeld in de Rudolf Dieselstraat in Oost.

De agent, die op dat moment in burger aan het werk was, zou zonder aanleiding met een kettingslot op zijn hoofd zijn geslagen. De agent was op dat moment in de Rudolf Dieselstraat vanwege een aantal panden dat daar gekraakt was door actiegroep We Are Here.

DNA

Na de mishandeling sloeg de verdachte op de vlucht, maar verloor hierbij zowel zijn pet als het kettingslot. De recherche kon hierop een DNA-spoor vinden, waardoor de identiteit van de verdachte achterhaald kon worden. Bovendien was hij te zien op camerabeelden. Op 3 augustus werd de man aangehouden.



Aruba

Omdat de rechter-commissaris poging tot doodslag geen gepaste beschuldiging vond, kwam de verdachte weer op vrije voeten. Nadat de officier van justitie hier bezwaar tegen maakte, besloot de Raadkamer dat de verdenking wel op zijn plaats was. Toen hij opnieuw moest worden aangehouden, bleek echter dat hij inmiddels naar Aruba was gevlucht. Hier werd hij op 7 oktober alsnog gearresteerd. Inmiddels is hij overgebracht naar Nederland, waar hij in voorlopige hechtenis zit.