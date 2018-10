Starbucks sluit kantoor, bijna 190 medewerkers verliezen hun baan

Koffiegigant Starbucks sluit zijn supportcenter in Amsterdam. Bij het Europese regiokantoor werken nu nog 190 medewerkers, die zich bezighouden met marketing, logistiek en andere ondersteunende taken. Die verliezen bijna allemaal hun baan.

De functies verhuizen naar Londen, waar Starbucks nu al zijn Europese hoofdkantoor heeft. Dat meldt NH nieuws.

De koffiezaken van Starbucks verdwijnen niet uit Nederland. Het beheer daarvan gaat net als dat van de zaken in Frankrijk, België en Luxemburg over naar franchisepartner Alsea, mits goedkeuring wordt verkregen van regelgevende instanties. Ook de ondernemingsraden moeten nog akkoord gaan. Met het Mexicaanse bedrijf Alsea wordt al langer samengewerkt. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De koffiebranderij die Starbucks in 2002 opende in Amsterdam blijft open en de tachtig medewerkers daar houden hun baan. Vier medewerkers van het Amsterdamse supportcenter kunnen daar aan de slag. De branderij levert koffie aan vestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Moordende concurrentie

De herstructurering in Europa volgt op soortgelijke stappen die Starbucks eerder aankondigde in de Verenigde Staten. Op de thuismarkt sluit het bedrijf dit jaar nog 150 koffiezaken, zo werd eerder aangekondigd. Dat gebeurt met name in binnensteden. De filialen in de buitenwijken en in plattelandsgebieden zijn lucratiever. Op veel markten kampt Starbucks met moordende concurrentie. Zeker sinds Coca-Cola eerder bekendmaakte de Britse keten Costa over te nemen. Met die deal waren miljarden gemoeid.

Aandelen verdubbelen

Investeerder Bill Ackman, die zijn investeringsvehikel Pershing Square genoteerd heeft aan de beurs in Amsterdam, nam onlangs een belang ter waarde van 900 miljoen dollar in Starbucks. Hij gelooft dat de waarde van de aandelen in drie jaar tijd kan verdubbelen. Ackman wees in het bijzonder op de kansen die er voor de keten liggen in China.