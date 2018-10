Hoe gaat het Nationaal Slavernijmuseum eruit zien? Commissie gaat 14 plannen onderzoeken

De oproep van de gemeente om mee te denken over het Nationaal Slavernijmuseum heeft veertien voorstellen opgeleverd. Een achtkoppige beoordelingscommissie onder leiding van oud-politica Kathleen Ferrier gaat zich hier nu over buigen.

Verschillende partijen opperden eerder bij AT5 al mogelijkheden voor het nieuwe Slavernijmuseum. Zo ziet Jennifer Tosch van de Black Heritage Tours de komst van het museum al helemaal voor zich op het Marineterrein. Miquel Heilbron van The Black Archives bepleit juist de Zeeburgerdijk, waar nu al verschillende organisaties huizen.

'Er zijn zoveel verhalen om te vertellen en het zou prachtig zijn als we dat hier zouden kunnen doen,' vindt hij. Of misschien toch het Insinger gebouw aan de Herengracht, zoals onderzoeker Tamira Combrink zou willen. 'De mensen die verantwoordelijk waren voor de slavernij werkten aan de grachten’, stelt ze.

Commissie gaat onderzoek doen

Maar er zijn afgelopen maanden dus nog meer plannen binnengekomen bij de commissie. Over de inhoud daarvan kan Kathleen Ferrier nog niks zeggen. 'Dat komt pas half december als wij met een advies komen aan de gemeente, dat is onze opdracht', licht ze toe.

Vergelijkbare musea

De beoordelaars kijken onder andere naar de missie en visie van het museum, maar ook naar educatieve en samenwerkingsmogelijkheden. Om inspiratie op te doen is er ook contact gelegd met vergelijkbare musea in het buitenland. 'Liverpool, Washington en Curaçao zijn interessante plekken. Het zijn vergelijkbare musea en we willen hun ervaring horen, daar gaat het om', aldus Ferrier.



Voor iedereen die een voorstel heeft ingediend is het nu vooral een kwestie van een maand of twee geduld. Naar het beste plan zal dan maximaal een ton gaan om het verder uit te werken.