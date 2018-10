Niet iedereen blij met een strenger rookverbod: 'Bepaalde vrijheid moet je laten'

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, wil dat roken in de toekomst op veel meer plekken verboden wordt. En daar is niet iedereen in Amsterdam blij mee. 'Ik begrijp het wel, maar dat kan je niet maken.'

Als het aan Blokhuis ligt, zal roken niet alleen maar verbannen worden van terassen en speeltuinen. Ook binnen bedrijven zullen rookruimtes moeten verdwijnen. Daarbij zal een pakje sigaretten over een paar jaar minimaal een tientje kosten. De staatssecretaris hoopt dat er in 2040 een generatie kinderen zal zijn die nog nooit een sigaret, e-sigaret of waterpijp heeft gezien.



Niet meer van nu

Wij vroegen aan Amsterdammers wat ze van de plannen vinden. Eén van de ondervraagden laat weten er niet mee te zitten als er nergens op kantoor meer gerookt mag worden. 'In binnenruimtes moet het helemaal verboden worden', aldus de man. 'Ergens vind ik het wel terecht. Roken is niet meer van nu', reageert een ander.

Vrijheid

Maar er zijn ook Amsterdammers die het voorstel te ver vinden gaan. 'Ik begrijp het wel, maar dat kan je niet maken. Een bepaalde vrijheid moet je nog laten', reageert een vrouw. Ook wordt betwijfeld of een verdergaand verbod wel het gewenste effect zal hebben. 'Op zich is het goed als er op speelvelden geen sigaretten meer aan te pas komen. In de Albert Heijn kunnen ze sigaretten meer verstoppen, want het is een slechte gewoonte. Maar de mensen die nou eenmaal al roken, gaan hier niet minder door roken.'