Halsema: raad krijgt extra uitleg over veiligheid nachtsluiting kazerne

Burgemeester Halsema heeft toegezegd dat de gemeenteraad extra informatie krijgt over de voorgenomen nachtsluiting van kazerne Victor in de Dapperbuurt in Oost. Onder omwonenden is onrust ontstaan of de nachtelijke sluiting wel veilig is. En ook in de raad zijn nog vragen.

In een zogeheten technische sessie zal de brandweer gemeenteraadsleden extra uitleg geven over de 'proeftuinkazerne', zo beloofde de burgemeester vanmiddag. In de brandweerkazerne aan de Dapperstraat gaat vanaf 1 januari volgend jaar het nodige veranderen. Zo komen er 8-uurs in plaats van 24-uurs roosters voor de brandweerlieden, en gaat de kazerne 's nachts de deuren sluiten.

En over dat laatste is onrust ontstaan in de Dapperbuurt. Buurtbewoners vragen zich af of de veiligheid wel gegarandeerd is als de aanrijtijden 's nachts langer worden.

Vragen

Ook onder raadsleden bestaan nog de nodige vragen, vooral over het aantal meldingen dat er 's nachts bij de kazerne binnenkomt. Zo had Diederik Boomsma van het CDA graag een completer beeld gehad van Halsema. 'Andere redenen om uit te rukken hadden beter ook opgenomen kunnen worden in de brief. Ik denk wel dat de nachtelijke sluiting van de kazerne een verdedigbaar besluit is.' Maar ook andere partijen hebben nog vragen over de proef.

Volgens Halsema is het verantwoord om kazerne Victor 's nachts te sluiten, maar ze begrijpt dat er nog vragen zijn in de buurt en onder raadsleden. In een speciale bijeenkomst voor de gemeenteraad wil ze dat de brandweer antwoorden geeft op alle vragen en zorgen die er nog leven.