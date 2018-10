In een paar klikken de gemeente betalen

Door middel van een tikkie je gemeentelijke lasten betalen. Als het aan een meerderheid van de raad ligt, mag de gemeente daar snel mee beginnen.

In het debat over de begroting van 2019, werd duidelijk dat de een meerderheid van de raad het D66-voorstel ziet zitten. D66-raadslid Paul Guldemond denkt dat het aantal wanbetalers zal afnemen door de app te gebruiken, zo meldt Het Parool.



Tikkie is een app van de ABN Amro waarmee gebruikers elkaar een 'betaalverzoekje' kunnen versturen. Met enkele klikken is het opgevraagde bedrag betaald. Tikkie heeft inmiddels al meer dan drie miljoen gebruikers.

Wanneer de gemeente er mee begint, is nog niet bekend.