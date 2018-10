Dj Hardwell-fans kunnen live meekijken met allerlaatste show

Fans van de wereldberoemde dj Hardwell, die donderdagavond zijn laatste optreden geeft in de Ziggo Dome, kunnen de show live meekijken.

Donderdagavond speelt de dj in de Ziggo Dome samen met het Metropole Orkest. Het optreden was razendsnel uitverkocht, maar fans die achter het net visten kunnen live meekijken. De show, genaamd Symphony: The Global Revolution Of Dance, neemt haar bezoekers mee in een 'muzikale reis langs de geschiedenis van de dancemuziek', aldus de Ziggo Dome.

'Gewoon' door het leven

Hardwell, al tien jaar een wereldwijd vooraanstaande dj, kondigde in september aan dat hij tijdens het Amsterdam Dance Event voorlopig zijn laatste show geeft. De dj gaf aan dat hij voor onbepaalde tijd weer 'gewoon' door het leven wil als Robbert van de Corput. Of hij ooit terug wil keren in de dancewereld is onbekend, maar voorlopig zit dit er niet in.