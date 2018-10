Jan Otten blikt terug op halve eeuw Casa Rosso: 'Niet gedacht het zo lang vol te houden'

Casa Rosso, 's werelds bekendste erotisch theater, aan de Oudezijds Achterburgwal, bestaat vijftig jaar. Seksexploitant Jan Otten, de koning van de Wallen, staat zeven dagen in de week voor de deur van zijn 'baby' om de honderden toeristen binnen te laten. 'Ik hoop het nog een paar jaar langer vol te houden.'

Casa Rosso werd in de jaren zestig opgericht door Maurits de Vries, beter bekend als Zwarte Joop. Huidig eigenaar Jan Otten was al werkzaam in het sekstheater voordat hij via een aantal omwegen eigenaar werd in 1997. 'Ik was van alles: kaartjesverkoper, bedrijfsleider, uitsmijter. Net wat ik nu doe.'

Hoogtepunt

'Hoogtepunt? Ik hoop dat het hoogtepunt nog komt. Misschien het grote feest dat we zaterdag gaan geven. Voor de rest: we hebben alleen een dieptepunt gehad: de brand van 1983', vertelt Otten. Het theater brandde tot de grond toe af nadat een ex-werknemer brand had gesticht. Hierbij kwamen dertien mensen om het leven. Casa Rosso werd daarna iets verder op de gracht herbouwd tot een theater.

In 2008 wilde de gemeente de vergunningen van het theater, en de rest van het seksimperium van Otten, niet verlengen wegens het risico van crimineel misbruik. Na een lange juridische strijd mocht hij blijven. Hier zegt hij nu over: 'Ze konden niets vinden. Helaas voor hen dan, en goed voor mij. Maar ik was er nooit bang voor.'

Wallenkoning

De Wallenkoning, die inmiddels de zeventig gepasseerd is, denkt nog lang niet aan stoppen. 'Ik had niet gedacht dat ik het zo lang vol zou houden, maar wel gehoopt. Ik hoop het nog een paar jaar langer vol te houden.'



In verband met het 50-jarig jubileum van Casa Rosso herhaalt AT5 op vrijdagnacht 19 oktober, zaterdagnacht 20 oktober en zondagnacht 21 oktober 'De Roze Olifant', de docusoap serie van 12 afleveringen die AT5 in augstus 2008 maakte over Casa Rosso. De afleveringen zijn tussen 00.00 en 06.00 uur te zien op AT5.