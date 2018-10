Aantal sportclubs waar je terecht kan met stadspas verdubbeld

Sinds 2016 is het aantal sportclubs waar je kan sporten met de stadspas meer dan verdubbeld. Eerst kon je bij ongeveer dertig sportclubs terecht om gratis te sporten met het pasje, maar inmiddels is dit toegenomen naar meer dan tachtig sportclubs. De stadspas is bedoeld om mensen met een laag inkomen toegang te geven tot sport, cultuur en theater.

Eén van de sportclubs die kinderen laat sporten met de stadspas is Sportcentrum Pleizier aan het Wisseloordplein in Gein. De club wordt gerund door judoleraar Kaisan Pleizier. 'Het is gewoon goed voor kinderen om te sporten. Kinderen zitten steeds meer achter de computer en komen minder buiten. Terwijl bewegen goed voor de gezondheid is.'

Ieder kind moet kunnen sporten

Met een blauw judopak aan en een zwarte band om zijn middel slaat Kaisan op de gong die in de sportzaal hangt. Alle kinderen staan in het gareel en luisteren naar de uitleg. Kaisan: 'Discipline en met elkaar leren omgaan en vooral veel lol hebben is belangrijk voor kinderen. Ieder kind moet kunnen sporten, maar niet iedereen kan dit betalen.'

'Met de stadspas of het Jeugdfonds sport kan je een vergoeding voor je kind krijgen zodat ieder kind in Amsterdam kan sporten.' De kinderen hebben zo hun eigen redenen waarom ze sporten leuk vinden. 'Ik vind het gewoon leuk dat je bij judo mensen mag omgooien', vertelt een kleine judoka lachend tijdens de les.

Armoede

Dat deze vergoedingen nodig zijn blijkt uit de Amsterdamse Armoedemonitor. Uit het meest recente rapport blijkt dat een kwart van de kinderen in Amsterdam opgroeit in een gezin met een laag inkomen.

Kijk voor de aflevering over sporten met de stadspas naar de nieuwste aflevering van Amsterdam Informeert.