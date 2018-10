Man loopt onder invloed van drugs op zijn sokken over de A9

Een opvallende verschijning vanochtend op de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel. Een man liep daar op sokken en met ontbloot bovenlichaam over de vluchtstrook.

De man was onder de invloed van drugs en kwam agressief over. Bij zijn aanhouding verzette hij zich waardoor er een vechtpartij ontstond op de vluchtstrook van de snelweg.

Na de arrestatie is de man uit voorzorg naar het AMC gebracht. Door ingrijpen van Rijkswaterstaat zijn er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer.

Uiteindelijk is de man uit voorzorg overgebracht naar het AMC in verband met zijn drugs gebruik.



@Rijkswaterstaat hield tijdens dit alles ter plaatse en via de camera's zicht op de collega's en greep verkeerstechnisch in om verder gevaar te voorkomen.



[2/2]