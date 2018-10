Inzittende zit vast in over de kop geslagen auto in Diemen

Bij een ongeluk op de Muiderstraatweg is een persoon vast komen te zitten in een auto. De auto sloeg bij het ongeluk over de kop en bleef op het dak liggen.

De persoon is inmiddels uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Over eventuele verwondingen is nog niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook nog niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.

Door het ongeluk is de Muiderstraatweg gestremd en moet het verkeer tijdelijk omrijden.