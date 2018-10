Tesla moet taxi ook tijdens piekuren toestaan bij Superchargers in Zuidoost

Autofabrikant Tesla moet de chauffeur van een Model S taxi onbeperkt en kosteloos gebruik laten maken van haar Superchargers in Zuidoost. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald.

Tesla kondigde eerder aan dat het taxi's binnen de piekuren (tussen 7.00 en 22.00 uur) mocht weigeren bij de Superchargers bij het Tesla-hoofdkantoor in Zuidoost. Meerdere chauffeurs, waaronder de chauffeur van Schipholtaxi die een rechtszaak aanspande, kregen daarover een mail.

Lees ook: Gloednieuwe Tesla blijkt levensgevaarlijk: 'Ik was heel bang'

'Gevaarlijke situaties'

'Deze Supercharger is gevestigd op dezelfde locatie als Tesla’s hoofdkantoor voor Europa, tevens service center evenals verkooplocatie. Dit leidt in toenemende mate tot wachtrijen voor de Supercharger tijdens piekuren en een onoverzichtelijke, en soms zelfs gevaarlijke (verkeers)situatie, voor klanten, werknemers, leveranciers en andere bezoekers.' Waarop Tesla zei het recht te hebben om taxi's de toegang tot het terrein bij het hoofdkantoor te ontzeggen.

Lees ook: Tesla's in brand in garage in Zuidoost

De taxichauffeur was het oneens met deze aankondiging, omdat er in de bijgeleverde Tesla-app melding wordt gemaakt van gratis en onbeperkte toegang tot de snelladers. Daarom spande hij een kort geding aan tegen de autofabrikant. De rechter gaf de taxichauffeur gelijk en dus kan de man ook tijdens de piekuren gebruik blijven maken van de Superchargers in Zuidoost.