Ten Hag: 'De Jong alleen nog in noodgevallen in achterhoede'

Ajax-trainer Erik ten Hag liet vanmiddag tijdens een persconferentie weten dat Frenkie de Jong voortaan vooral op het middenveld te zien zal zijn.

De trainer zal alleen nog in noodgevallen een beroep doen op de De Jong als centrale verdediger, schrijft Nu.nl.

'Maar een wedstrijd verloren'

'Hij heeft al ik weet niet hoe vaak laten zien dat hij centraal in de verdediging uitstekend is. We hebben maar een wedstrijd verloren met Frenkie in de verdediging', daarmee doelde Ten Hag op de 3-0 nederlaag bij PSV.

'Dat neemt niet weg dat hij het best is op het middenveld. Dat is ook heel helder. Vanaf het begin af aan is het de bedoeling geweest dat hij op het middenveld zou gaan spelen', zegt de trainer.

Vaste keuze

De spitspositie werd de laatste wedstrijden door meerdere spelers ingevuld, zoals Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg en Dusan Tadic. Ten Hag vindt niet dat hij een vaste keuze hoeft te maken: 'We hebben zo veel wedstrijden. We kijken ook naar vorm en naar de tegenstander.'