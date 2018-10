GroenLinks houdt vol: alle I Amsterdam-letters moeten weg uit het straatbeeld

Van wethouder Udo Kock mogen de I Amsterdam-letters blijven aan de Sloterplas en in Zuidoost, maar Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks, laat er geen misverstand over bestaan: 'Wat mij betreft moeten de letters weg uit de openbare ruimte.' Dat zegt Roosma vanavond in AT5's Park Politiek

GroenLinks deed vorige week, samen met de drie andere coalitiepartijen, het veel besproken voorstel om het logo uit het straatbeeld te verwijderen. Roosma: 'Het is een symbool voor het massatoerisme dat we niet meer op deze manier willen. Het is in die zin ook een symbolische maatregel. En ik vind eerlijk gezegd die letters niet zo mooi staan voor dat prachtige Rijksmuseum waar nu een marketingslogan is voorgeplakt dus wat mij betreft moeten ze weg daar.'

'Ze staan daar best aardig'

Wethouder economische zaken Kock (D66) zei gisteravond het bezwaar tegen de letters op het Museumplein te begrijpen, maar dat wat het stadsbestuur betreft de letters bij de Sloterplas en in Zuidoost niet weg hoeven: 'Daar zijn ze nog prima bruikbaar en daar staan ze ook best wel aardig vind ik.'

'Alle letters uit het straatbeeld'

Toch wil GroenLinks dat ze niet alleen vertrekken bij het Museumplein: 'Daar moeten we mee beginnen, de letters bij Sloterpark en andere letters in de stad moeten ook weg, maar dat hoeft niet van vandaag op morgen. We hebben daar een voorstel voor ingediend, dat alle letters uit het straatbeeld verdwijnen, maar ik begrijp dat dat niet van vandaag op morgen hoeft. Bijvoorbeeld bij de Sloterplas worden ze gebruikt als klimrek en ook door sporters, dus daar moet een alternatief voor komen.'

'Het is een succesvolle campagne'

Kock zei bovendien niet zoveel problemen te hebben met de manier waarop de regio Amsterdam zijn citymarketing bedrijft: 'Het is een goeie, succesvolle campagne, die tegenwoordig juist ook heel erg wordt ingezet om toerisme te spreiden', zo zei Kock gisteravond tegen de gemeenteraad.

'Kom met iets nieuws'

Maar ook daarover verschilt Roosma met de wethouder van mening. 'Ik vind het een ouderwetse campagne, een campagne uit het verleden. Maar tegelijkertijd is het een campagne die samen met de regio wordt gevoerd, dus we kunnen als Amsterdam daarin niet alleen beslissen: we stoppen vandaag of morgen. Maar daar moet wel eens op een nieuwe, frisse manier naar gekeken worden.'

'Dus ik zou zeggen: kom met iets nieuws, met iets fris. En dan is de stad veel meer een plek om te wonen, te leven en te zijn. En niet een stad die steeds meer op een pretpark is gaan lijken.'

Vertrouwen in uitkomst

Volgens Roosma wordt het voorstel gesteund door alle coalitiepartijen en ook andere partijen als de ChristenUnie en het CDA lijken het idee te omarmen. Dus heeft ze er alle vertrouwen in dat de motie begin november wordt aangenomen als de gemeenteraad erover stemt.

