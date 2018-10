Jackpot van bijna een half miljoen valt in Noord: 'Iemand die het goed kan gebruiken'

Het is voor veel mensen een droom: de jackpot winnen. Dit keer gebeurde dat in Noord. Het winnende lot werd verkocht bij sigarenwinkel Cigo Van der Pekstraat. De eigenaren zijn nog steeds perplex. 'Toen ze ons belden geloofde ik het eerst niet.'

Eigenaren Ed en Esther Hendriks hebben nooit eerder meegemaakt dat er zo'n enorme prijs is viel op een lot uit hun winkel. 'Het bedrag dat gewonnen is, is maar liefst 493.312,50 euro', vertelt Esther trots.

'Niet elke dag'

De winnaar heeft zich ondertussen ook al gemeld, maar wil anoniem blijven. 'Maar ik kan wel zeggen dat het bij iemand is die het goed kan gebruiken. Dus dat is altijd mooi.'

Ed verkocht het winnende lot en is daar apetrots op. 'Het gebeurt je natuurlijk niet elke dag dat je zo'n lot verkoopt. We hebben op de camera beelden teruggekeken wie het lot verkocht heeft en dat bleek ik te zijn. Ja, dat is toch wel erg leuk.'

'Deze benen naar Schiphol'

Dat het winnende lot uit de sigarenwinkel is gekomen, is geen geheim gebleven. Al dagen is het extra druk in de zaak. Veel klanten hopen nu ook een prijs binnen te slepen. 'Als me dat lukt, dan ziet niemand mij hier meer terug hoor', zegt een klant. 'Dan lopen deze benen zo naar Schiphol en keren ze niet meer terug.'