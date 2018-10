Meer vraagtekens bij informatievoorziening Halsema over brandweerkazerne en mediaverbod

Er zijn veel vraagtekens ontstaan over de informatievoorziening van burgemeester Femke Halsema aan raadsleden over de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor en de mediacode voor brandweermannen.

De burgemeester vertelde dat medewerkers van de brandweer geen spreekverbod hebben tegenover media. Ook zei ze dat raadsleden alle informatie hadden gekregen over het uitrukken van de kazerne in de Dapperbuurt. Beide uitspraken kloppen niet volledig. Raadsleden van Forum voor Democratie en het CDA zijn niet blij met de kwestie.

Mediaverbod en angstcultuur

Gistermiddag liet Halsema in de raadscommissie Algemene Zaken weten dat er helemaal geen sprake is van een mediaverbod voor brandweerlieden. 'Ik wil wat misverstanden wegnemen. Ik heb het net nog een keer gecheckt. Brandweermannen mogen hier en met de media spreken. Er is geen sprake van dat er een mediaverbod is', vertelde ze.

AT5 sprak de afgelopen weken met meerdere brandweermannen van verschillende kazernes. Allemaal spreken ze van een mediaverbod en de angst die er heerst voor de mogelijke sancties als zij kritiek hebben op de reorganisatie bij de Amsterdamse brandweer. Ook gepensioneerde brandweerlieden spraken al eerder over een angstcultuur die heerst onder de huidige brandweermensen.

'Warrig en ondoorzichtig'

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie zegt de uitspraken van Halsema warrig te vinden. 'Het gaat ons echt om de veiligheid van de Amsterdammers. Als daarin de informatie die wij nodig hebben om het college te kunnen controleren warrig en ondoorzichtig is, dan kunnen we ook die veiligheid niet in de gaten houden', zegt ze. Het raadslid gaat er niet uit van een bewuste actie van Halsema, maar denkt dat de burgemeester verkeerd is voorgelicht.

Diederik Boomsma van het CDA zegt de uitspraak van Halsema 'een beetje gek te vinden'. 'De burgemeester zei het heel duidelijk dat brandweermannen met de media mogen praten. Ik lees net in de stukken en hoor zelf dat brandweermensen zeggen dat ze het idee hebben dit helemaal niet te mogen en als ze het wel doen moeten vrezen voor hun baan.'

Mediacode

Ook in de mediacode van de brandweer, die commandant Leen Schaap in augustus 2016 stuurde naar alle medewerkers van de brandweer, zijn strikte regels opgesteld. Zo staat er: 'Ook het persbeleid van de brandweer geeft duidelijk de kaders aan hoe ambtenaren met de media dienen om te gaan; dat is voorbehouden aan persvoorlichters.' En: 'Om een leefbare werksfeer te behouden is het niet toegestaan om deze mening te uiten aan een groter publiek indien deze mening het korps of collega’s in verlegenheid kan brengen.'

In de praktijk betekent dit dat brandweerlieden in de media geen kritiek kunnen uiten op de leiding, zo laten meerdere van hen aan AT5 weten. Vanwege de angst voor sancties willen ze dit alleen anoniem vertellen.

'Wij hebben ook met heel veel brandweermensen gesproken en die spreken ook van informele cultuur van angst, naast de formele regels. Ze zeggen dat als je in het weekend iets schrijft op social media, je maandag bij de leiding mag komen', vertelt Nanninga.

Kazerne Victor

En dan is er ook nog Kazerne Victor, de afgelopen tijd veel in het nieuws. De kazerne in de Dapperbuurt moet vanaf 1 januari in de nacht dicht. Veel mensen zijn daar bezorgd over en vrezen dat de aanrijtijd van de brandweer veel langer wordt.

Halsema zei gisteren dat raadsleden alle informatie hadden gekregen over de inzetten van kazerne. 'Maar de raad heeft dat tot dusver niet gepiept (op de agenda gezet, red.). Dus als u dat wil bespreken en commentaar wil leveren op de informatie die ik daarbij geef, dan zou ik u willen vragen dat zelf te agenderen', vertelde de burgemeester in de raadscommissie.

'Alleen informatie over branden'

Maar de uitspraak is niet correct. De inzetten stonden alleen stadsbreed vermeld in de door de burgemeester aangehaalde monitor. Dus niet per kazerne. Ook in een brief van afgelopen vrijdag stond niet alle informatie. Daarin stond alleen vermeld wanneer de brandweerlieden van Victor uitrukken voor brand. Maar niet voor andere noodsituaties zoals reanimaties, stormschade en ongelukken.

'Ik vind die uithaal naar de raadsleden dat wij de monitor niet goed zouden hebben gelezen niet echt gepast. Ik heb het nog eens nagelezen en specifiek over Kazerne Victor staat het aantal uitrukken er niet in', reageert Nanninga. Boomsma: 'Het is helemaal niet waar dat we van de gegevens op de hoogte konden zijn. Die stonden er niet in. Maar laten we allemaal een beetje chill doen.'

Halsema: geen sancties

Burgemeester Halsema heeft via een woordvoerder uitgebreid gereageerd. De brandweercommandant heeft de burgemeester verzekerd dat alle brandweermannen vrijuit kunnen inspreken in de gemeenteraad, hierop volgen geen sancties.

Verder kunnen mensen binnen de kaders van het persbeleid en de social media code hun mening geven, zo zegt de woordvoerder. Ook is hij van mening dat wat Halsema gisteren zei in de raad correct was. De burgemeester zegt via haar voorlichter wel te snappen dat er nog vragen zijn bij de raadsleden. Daarom heeft ze een technische sessie aan de raad voorgesteld om alle details te bespreken. De raad is op deze uitnodiging ingegaan.