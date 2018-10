Wöber is soms 'boos en teleurgesteld' over moeilijke periode bij Ajax

Met een goal verzilverde hij vorig seizoen tegen Heerenveen zijn basisdebuut bij Ajax. In totaal speelde hij dat seizoen 22 wedstrijden in het eerste. Maar begin dit seizoen brak een mindere periode aan voor verdediger Max Wöber. Goed moment om de Ajacied te spreken.

Met de komst van Daley Blind en de mogelijkheid om met Frenkie de Jong centraal achterin te spelen, leek de Oostenrijker op een zijspoor te zijn beland, tot de wedstrijd tegen München.

De afgelopen twee wedstrijden mocht hij, mede door het ontbreken van Frenkie de Jong, in de basis beginnen en dat deed hij niet onverdienstelijk. Sterker nog, hij deed het zo goed dat de discussie over zijn positie weer oplaaide.

Boos en teleurgesteld

Tegen AT5 zegt hij nog steeds trots te zijn om bij Ajax te spelen, ondanks dat hij vaak van de bank moet toekijken. 'Boos ben ik af en toe wel en teleurgesteld. Het heeft alleen geen zin om dat te uiten op het veld richting mijn medespelers, daar heeft niemand iets aan', aldus Wöber.

Lees ook: Stoeltje in 'The Tunnel Club' van Ajax kost 550 euro per wedstrijd

Eerste elf

De Oostenrijker ziet ook dat er de aankomende weken veel wedstrijden te spelen zijn. Hij weet dat het onmogelijk is om dan steeds dezelfde elf spelers op te stellen. Hij hoopt in ieder geval morgen te mogen spelen tegen Heerenveen en te doen wat hij een jaar eerder in de uitwedstrijd deed: scoren.

Met de wedstrijd tegen Benfica in het vooruitzicht, Hakim Ziyech die herstelt van een blessure en Frenkie de Jong die mogelijk gespaard wordt, is de kans groot dat Wöber morgen bij de eerste elf zit.