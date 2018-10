ADM-bewoners willen niet, maar gemeente blijft tonnen investeren in nieuwe locatie

De gemeente blijft geld investeren, zo'n vijf ton, om het terrein van de voormalig waterzuivering in Noord 'woonklaar' te maken voor ADM-bewoners. Dat is opvallend want de groep heeft nu definitief gezegd niet naar Noord te willen verhuizen, omdat ze er slechts twee jaar mogen wonen.

Op het in 1997 gekraakte ADM-terrein wonen zo'n honderd mensen, die daar voor de kerst weg moeten zijn. De gemeente heeft een nieuwe locatie in gedachten: de slibvelden langs de A10 in Noord.

Er wordt zo'n vijf ton geïnvesteerd en de werkzaamheden zijn al gestart, maar de ADM'ers weigeren de locatie. ADM-woordvoerder Hay Schoolmeesters is woedend: 'We kunnen niet verhuizen zonder lange termijn perspectief. Na twee jaar worden we verbannen uit de stad. Daar gaan we niet mee akkoord.'

Gemeente Almere

De ADM-bewoners willen een permanente vrijplaats in Amsterdam waar ze culturele activiteiten kunnen organiseren. Zo'n plek krijgen ze van wethouder Udo Kock niet. Hij verwijst ze door naar de gemeente Almere, die mogelijk wel plek voor ze heeft. 'Dan erken je niet wie wij zijn als groep, wat wij hebben geleverd aan de stad. Daar wals je dan overheen', aldus Schoolmeesters.

Kock zei daar begin oktober over: 'Een stad is dynamisch. Dingen komen en dingen gaan. De ADM-bewoners hebben er twintig jaar gezeten en nu is het moment gekomen om weg te gaan. Dat kan niet anders.'

'Duizend croissants'

De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat veertig tot vijftig ADM-bewoners wel naar Noord verhuizen, maar volgens Schoolmeesters moet Kock dan eerst met de groep in discussie. 'Als ze niet met ons in gesprek gaan dan treffen we de gemeente aan de toegangspoort op eerste kerstdag.' En wat krijgen ze dan voor hun kiezen? 'Misschien wel duizend croissants', zegt Schoolmeesters glimlachend.