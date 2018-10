Brandweer rukt uit naar VUmc voor rokende vriezer

Kortsluiting in een vriezer in een laboratorium van het VUmc heeft gezorgd voor de nodige rookontwikkeling.

Vermoedelijk is de kortsluiting ontstaan rond 21.30 uur. Niet veel later kwam er bij de brandweer een melding binnen van een mogelijke brand. Maar dat bleek niet het geval.

Meerdere brandweerwagens rukten uit naar het ziekenhuis, waar de oorzaak van de rook snel gevonden werd. Het laboratorium was volgens een getuige niet in gebruik. De schade is daarom beperkt gebleven.