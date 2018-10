'Manchester City wil 70 miljoen betalen voor Frenkie de Jong'

De clubleiding van Manchester City overweegt om komende zomer hard in te zetten op het halen van Frenkie de Jong naar Engeland. De Engelse voetballers hebben De Jong al een tijdje in het vizier. Volgens de geruchten zou de club bereid zijn om 70 miljoen neer te leggen voor de middenvelder.

Dat meldt het AD. Volgens de krant is trainer Pep Guardiola op zoek naar een opvolger van Fernandinho. Maar City zou ook niet overhaast beslissingen willen nemen, en dus wordt er gewacht tot de zomer. Dat is echter het geval als de concurrentie niet overgaat op biedingen. Als andere geinteresseerden zoals Barcelona, Real Madrid en Tottenham gaan bieden op De Jong, is de verwachting dat City met een megabod komt voor een winterse transfer.

Lees ook: Wordt Frenkie de Jong straks de duurste verdediger ter wereld?

In een eerder interview zei De Jong deze zomer in ieder geval dit seizoen bij Ajax af te maken. Komende zomer kan hij het hoofd dus mogelijk breken over aan welke topclub hij zelf de voorkeur geeft.