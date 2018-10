Artis vanaf 2019 volledig rookvrij

Artis wordt vanaf 2019 geheel rookvrij. Enkele weken geleden ontstond er nog ophef toen duidelijk werd dat Artis een een gedoogbeleid hanteert met betrekking tot roken en blowen.

Directeur van Artis Rembrandt Sutorius zei toen dat hij hoopte dat het verbod voor 2020 in zou gaan. In het radioprogramma BNR Zakendoen laat Sutorius nu weten dat de dierentuin in 2019 volledig rookvrij wordt. 'We zijn er al een tijd mee bezig Artis rookvrij te maken. Dit jaar waren het de speeltuinen en terrassen, nu mag je alleen nog roken als je door het park loopt of op een bankje zit. De volgende stap, die we volgend jaar nemen, is om daar weer verder in te gaan.'

Lees ook: Verbazing om gedoogbeleid Artis: 'Dit kan toch niet kloppen?'

Naar aanleiding van de ophef om het gedoogbeleid liet wethouder Marjolein Moorman weten het blowen, maar ook roken in het algemeen in de dierentuin te willen aanpakken. Zo zei ze alleen nog subsidie aan Artis te willen verstrekken als de dierentuin een rookvrije omgeving zou bieden.