Twee fouten op flyers en menukaart kosten Italiaans restaurant ruim 2000 euro

Het Italiaanse restaurant Amore Mio in Zuidoost moet van de rechter ruim 2000 euro betalen aan de drukker van zijn flyers en menukaarten.

Door fouten in het adres en de postcode waren de flyers volgens het restaurant waardeloos. Het restaurant weigerde de rekening aanvankelijk te betalen omdat de fout bij de drukker zou liggen. Voordat het drukwerk werd gemaakt stuurde de drukker via WhatsApp echter een proefdruk, waarmee het restaurant akkoord ging. Aan het verwijt van het restaurant richting de drukker had de rechter dan ook geen boodschap.

De drukker had daarnaast ook duidelijk in de voorwaarden opgesteld dat eventuele fouten opgespoord moeten worden door de klant. Het restaurant moest dus de drukkerskosten alsnog betalen.