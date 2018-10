Ademklachten bij veel bezoekers Martin Garrix door pepperspray in publiek

Tijdens het concert van Martin Garrix in de RAI zijn vannacht meerdere mensen onwel geworden. Volgens bezoekers kwam er een soort pepperspray in het publiek terecht, waardoor een aantal bezoekers langs de EHBO-post moest. Een woordvoerder van ADE bevestigt dat.

Dat gebeurde rond 03.30 uur. Volgens getuigen gebeurde dat aan de rechterkant van de zaal. Een aantal plekken in de zaal werd ontruimd. Veel mensen liepen op eigen initiatief weg. Er werd enorm veel gehoest, melden verschillende mensen op Twitter.

De brandweer, de organisatie van ADE en de politie hebben het incident in onderzoek. Een woordvoerder van ADE bevestigt het verhaal. De medewerkers ter plekke hebben het incident 'veilig' afgehandeld. Het concert ging overigens gewoon door. Ook de RAI laat weten: 'Vermoedelijk is het flesje pepperspray door de beveiliging geglipt.'

Niemand raakte ernstig gewond. Een paar mensen zijn nagekeken door hulpverleners, maar zover bekend is niemand overgebracht naar het ziekenhuis. Martijn Garritsen (Martin Garrix) heeft nog niet gereageerd op het incident.

Vanavond helaas vroegtijdig de (fantastische!) show van @MartinGarrix in @RAI_Amsterdam tijdens @ADE_NL moeten verlaten ivm traangas oid in publiek. Allemaal hoesten, brandend gevoel, etc. 3 van onze club naar EHBO. Wat is er gebeurd? #ADE #ade2018 #MartinGarrix