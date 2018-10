Zorgen bij OLVG over veranderend drugsgebruik: 'Mensen komen comateus binnen'

Vijf mensen die te veel drugs of alcohol gebruikt hebben belanden dagelijks op de spoedeisende hulp (SEH) van de OLVG locaties in Oost en West. Tijdens eerdere edities van ADE verdubbelde het aantal patiënten zelfs. SEH-artsen van het OLVG maken zich ernstig zorgen.

Afgelopen jaar moesten door het OLVG in totaal 1600 mensen behandeld worden voor een alcohol- of drugsvergiftiging. 'Vaak bij de balie melden ze zich met de tekst: "Ik ga dood. Ik heb het gevoel dat ik doodga."', vertelt SEH-arts Femke Gresnigt.

'Mensen reageren niet meer'

De arts maakt zich ernstig zorgen over het veranderende drugsgebruik in de stad, vooral het stijgende aantal GHB-patiënten is opvallend. Tussen 2011 en 2014 waren dat vijftig patiënten per jaar. In 2018 zijn het er al negentig en dat worden er waarschijnlijk nog een stuk meer.

'Een GHB-intoxicatie is bijna altijd ernstig. Mensen komen over het algemeen comateus binnen', vertelt Gresnigt. 'Dat betekent dat ze helemaal niet meer reageren op aanspreken.'

Volgens haar heeft Nederland een groot 'GHB-probleem'. 'De verslaving van GHB is heel moeilijk om vanaf te komen. En dan zie je dus echt jonge mensen afglijden in de samenleving.'

Veel cannabispatiënten zijn toerist

Hoewel de GHB-patiënten er vaak ernstig aan toe zijn, hebben verreweg de meeste drugs gerelateerde patiënten te veel cannabis gebruikt. Negentig procent van die mensen is toerist. Die drugstoeristen zouden volgens Gresnigt beter voorgelicht kunnen worden.

'Patiënten vertellen ons vaker dat ze binnen vijf minuten een hele joint hebben gerookt, waarbij dat toch wel echt een overdosering is als je het hebt over de Nederlandse wiet.'

Uit een eerder onderzoek dat het ziekehuis deed met het VUmc en het AMC, bleek dat het aantal drugspatiënten tijdens het ADE-weekend verdubbelde ten opzichte van andere uitgaansweekenden. Met haar verhaal wil Gresnigt mensen waarschuwen voor de gevolgen van overmatig drugsgebruik.