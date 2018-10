'Ajax stuurde Steven Bergwijn weg om actie van vader'

Steven Bergwijn (21) is een van de grote talenten in het Nederlands voetbal. Hij speelt helaas voor PSV. Maar de geboren Amsterdammer begon in de jeugd van Ajax. Nu is onthuld waarom hij daar moest vertrekken.

Het verhaal is te lezen in het boek Nouri, de belofte van journalist Henk Spaan. Bergwijn werd op 13-jarige leeftijd weggestuurd door jeugdtrainer Orlando Trustfull. De trainer zou boos zijn geweest om een actie van de vader van Bergwijn.

Bergwijn was indertijd al een gevaarlijk duo met Abdelhak Nouri, beschrijft Ajaxshowtime.com. Maar op een gegeven moment belandde Bergwijn op de bank door Trustfull. Toen Bergwijn ook niet aan spelen toekwam op een toernooi in Zweden, trok zijn vader een witte zakdoek tevoorschijn en begon ermee te wapperen naar Trustfull.

Verschrikkelijk

Een paar dagen later kreeg de kleine Bergwijn te horen dat hij kon vertrekken. Een andere jeugdtrainer vertelt in Nouri, de belofte dat het wegsturen van het talentje een enorme fout was van Ajax. 'Ten slotte heeft PSV niet eens een vergoeding hoeven betalen, ze lieten Stevie zomaar gaan. Ik vond het verschrikkelijk.'

Bergwijn maakt inmiddels grote indruk bij koploper PSV en debuteerde onlangs in Oranje. Er gaan al geruchten dat topclubs als FC Barcelona de aanvaller willen inlijven.