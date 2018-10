Kristensen en Dolberg in de basis tegen sc Heerenveen

Geen Huntelaar en geen Mazraoui: Ajax-coach Erik ten Hag heeft voor de wedstrijd tegen Heerenveen een aantal wijzigingen doorgebracht in zijn basiself.

In Friesland speelt Ajax vanavond met de Deense spelers Rasmus Kristensen en Kasper Dolberg in de basis. Kristensen vervangt Mazraoui die niet geheel fit is teruggekeerd na interlandverplichtingen met Marokko. Dolberg staat centraal in de spits, in plaats van Klaas-Jan Huntelaar.

Achterin is er ook een plek ingeruimd voor Max Wöber. Omdat Van de Beek een basisplek heeft gekregen, begint David Neres op de bank. De volledige opstelling van Ajax luidt als volgt: Onana, Kristensen, De Ligt, Wöber, Blind, Van de Beek, Schöne, De Jong, Ziyech, Dolberg en Tadic.

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 20.45 uur.