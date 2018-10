Lopers halen startbewijzen marathon: 'Mijn broer is helemaal uit Marokko gekomen'

Tienduizenden lopers starten morgen in de 43ste editie van de Amsterdam Marathon. Vanochtend konden de deelnemers hun startbewijzen ophalen in de Sporthallen Zuid.

'Ik mag morgen in het NK-marathonvak starten', vertelt een man die overduidelijk voor een snelle tijd gaat. Op de vraag of hij er klaar voor is, antwoordt hij: 'Het zal wel moeten. Morgen is het zover.'

'Koel en vlak'

In de rij voor de startbewijzen staat een loper nog even een frietje te eten. 'Je moet veel calorieën binnenkrijgen.' Een buitenlandse deelnemer zegt speciaal voor de Amsterdamse marathon gekozen te hebben. 'Het is hier koel en vlak'.

Buiten bij de hallen staan twee mannen met elkaar de kletsen en te lachen. 'Mijn broer die komt ook uit Marokko en hij komt meelopen. We lopen samen. Ja, het is geweldig.'

Het ophalen van de startnummers is voor veel lopers nog een moment van ontspanning, voordat morgen de echte inspanning begint. En waar sommigen de ruim 42 kilometer vooral heel snel willen afleggen, is voor anderen überhaupt finishen het doel.