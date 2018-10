City Walk: het wat slome, gezelligere zusje van de marathon

De snelheidsduivels komen morgen tijdens de marathon pas aan de beurt, maar voor degenen die het liever wat rustiger aandoen was er vandaag de City Walk.

De deelnemers konden kiezen tussen vier verschillende afstanden tussen de 12 en 33 kilometer om te genieten van de stad en de omgeving. Hoe langer de route, hoe meer je van de stad kunt ontdekken.

In tegenstelling tot de marathon kun je tijdens de City Walk gezellig kletsen, genieten van de evenementen onderweg en zelfs een museum bezoeken. En toch loop je na afloop als een held over de finish in het Olympisch Stadion.

De 21 kilometer-route bleek voor veel deelnemers de perfecte afstand. Hoewel zelfs de grootste uitdaging, die van 27 kilometer, kinderspel was voor ervaren wandelaars. 'Wij zijn vierdaagselopers, dus voor ons is dit niet heel erg', aldus een deelnemend stel.