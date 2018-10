Ajax heeft in Heerenveen goede generale repetitie voor cruciale voetbalweek

Geen kind had Ajax vanavond aan het veel zwakkere sc Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion werd het 0-4. Maar veel belangrijker: alle Ajacieden kwamen de wedstrijd zonder kleerscheuren door.

En dat is goed nieuws voor Erik ten Hag, want Ajax wacht een loodzware voetbalweek. Aanstaande dinsdag speelt Ajax in eigen huis tegen Benfica. Bij winst zet Ajax een grote stap richting overwintering in de Champions League. Vijf dagen later speelt Ajax opnieuw in eigen huis, dan is Feyenoord de tegenstander.

Lees ook: Wöber is soms 'boos en teleurgesteld' over moeilijke periode bij Ajax

Ziyech in de rebound

Terug naar Heerenveen, waar Ajax dus een gemakkelijke avond had. Al na een paar minuten schoot Lasse Schöne van ver buiten het strafschopgebied hard in de kruising. Enkele momenten later was het bijna 0-2, maar Donny van de Beek kwam net tekort om de bal binnen te glijden. In de 25e minuut moest Onana een schot van Heerenveen-speler Lammers keren. Maar heel veel meer had de doelman van Ajax in de eerste helft niet te doen.

Lees ook: Buitenlandse media enthousiast over Ajax: 'Bayern heeft geluk gehad'

in de 42e minuut viel de 0-2 dan toch. Een schot van Frenkie de Jong werd nog weggebokst door de keeper van Heerenveen. Maar in de rebound schoot Hakim Ziyech wel binnen.

Forse schouderduw

Na rust zette Ajax door. Tadic schoot in de 52e minuut een penalty binnen. Een forse schouderduw op Kasper Dolberg werd beoordeeld als een overtreding. Vier minuten later kon Kasper Dolberg een voorzet vanaf de rechter flank makkelijk binnen lopen. Direct na dat doelpunt werden Dolberg en Ziyech gewisseld voor Huntelaar en Neres.

In het restant van de wedstrijd bleef Ajax aandringen, maar gebeurde er niet veel meer. De eindstand in Friesland: 0-4.