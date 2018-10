Veel hulpdiensten bij reanimatie op het Damrak

Op het Damrak hebben hulpdiensten vanavond een man gereanimeerd.

De man lag rond 21.15 uur op zijn rug op straat, vertellen getuigen. Zeker vijf politievoertuigen, meerdere ambulances en brandweermannen kwamen op het incident af.

Vanwege de reanimatie werd de drukke straat afgezet. Daardoor moesten tramlijnen 4, 14 en 24 omrijden. De omleidingen duurden een half uur.

Volgens een woordvoerder van de politie had de toestand van het slachtoffer een medische oorzaak. Dat houdt in dat er van een delict geen sprake was. Agenten, die als eerste ter plaatse waren, hebben het slachtoffer gereanimeerd.

De man is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Beelden: MS Bronwater