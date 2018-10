Amsterdam Marathon live te volgen bij AT5

Duizenden lopers starten vandaag aan de 42,195 kilometer, dwars door de stad, naar Ouderkerk aan de Amstel en weer terug. De TCS Amsterdam Marathon was vanaf 9.10 uur is te volgen bij AT5.

Om 9.30 uur starten de snelle lopers in het Olympisch Stadion, waar ze ruim twee uur later ook weer finishen. Die wedstrijd is live te volgen bij op tv of op AT5.nl. Daarna is het de beurt aan de recreanten. Net als andere jaren kunnen deelnemers ook de halve marathon lopen en is er een speciale kinderwedstrijd over acht kilometer.

Lees ook: Zondag lopen duizenden lopers de Amsterdam Marathon: dit moet je weten

Voor sfeerverslagen van de amateurwedstrijd kijk je 's middags op AT5.nl, in de app, op YouTube of op Facebook.